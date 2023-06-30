Сам факт российского теракта на ЗАЭС будет считаться применение ядерного оружия — Данилов 30 июня, 22:56 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС будет считаться цивилизованными странами применением ядерного оружия.

«Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень внимательно наблюдать — если не дай бог это произойдет — какова будет реакция мира на эти события», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

Видео дня

Данилов напомнил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС не вызвал адекватную реакцию мира. При этом секретарь СНБО предположил, что некоторые западные партнеры сейчас объясняют России, что не стоит совершать теракт на ЗАЭС, потому что последствия будут «абсолютно катастрофическими для РФ».

Комментируя вероятность совершения Россией нового теракта, секретарь СНБО отметил, что сейчас сложно сказать, поскольку «эти люди не предсказуемы, они действуют за пределами каких-либо норм и правил мирового сообщества».

Инфографика: НВ

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне закончили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

По данным ГУР, российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС.

29 июня в Украине начались специальные учения для подготовки к возможному российскому теракту на ЗАЭС.