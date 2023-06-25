Достанется всем странам бассейна. При каких условиях катастрофы на ЗАЭС больше всего радионуклидов окажется в Черном море 25 июня, 09:45 Запорожская АЭС (Фото:International Atomic Energy Agency/Handout via REUTERS)

Если предположить, что из-за действий российских оккупантов на ЗАЭС произойдет катастрофа с утечкой радиоактивных веществ, но без взрыва, то наибольшему загрязнению подвергнется Днепр, а с ним и Черное море.

Об этом в интервью Radio NV рассказала украинская ученая Елена Паренюк, старший научный сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, кандидат биологических наук.

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По ее словам, возможны два основных сценария катастрофы на ЗАЭС.

«При одном будет авария, подобная Фукусиме, то есть тепловой взрыв, в зависимости от того, куда подует ветер, туда и понесет радионуклиды. Это именно то, о чем говорил Зеленский — что радиация не знает границ. Если будет дуть ветер на Россию, то все это понесет на Россию», — пояснила эксперт.

«А другой сценарий — когда не будет взрыва реактора, а утечка радиоактивных веществ загрязнит Днепр», — добавила Паренюк. По ее словам, если бы Каховская ГЭС и водохранилище уцелели, все эти радионуклиды в таком случае «преимущественно осели бы в мертвой воде Каховской ГЭС, в мертвом слое воды, который внизу возле дамбы».

«Многие чернобыльские нуклиды, кстати, осели в дамбе Киевского моря, что выше Киева. Но уже нет у нас больше Каховской дамбы, и если произойдет утечка радиоактивных веществ, будет загрязнена определенная территория берегов возле Днепра, но в основном все выйдет в Черное море. И тогда во всех странах бассейна Черного моря — это Россия, Турция, Молдова, Болгария — будут радионуклиды ЗАЭС», — отметила Елена Паренюк.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина располагает информацией о подготовке российскими оккупантами теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Ранее в ГУР Минобороны говорили, что оккупанты заминировали пруд-охладитель станции.

