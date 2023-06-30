На фоне угрозы подрыва россиянами. Оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС — ГУР 30 июня, 09:18 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, это происходит на фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами, сообщило Главное управление разведки Украины в пятницу, 30 июня.

«По последним данным оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В разведке заявили, что одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля.

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«Желаемое направление — территория оккупированного Крыма. На сегодня известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева», — заявили в ГУР.

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Персоналу, остающемуся на станции, дано указание «в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину».

Угроза подрыва ЗАЭС россиянами — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.