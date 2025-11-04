Рекрутер СБС, объяснил, где находятся их бойцы и сколько денег получают

Заместитель начальника 6-го Центра рекрутинга Сил беспилотных систем, майор Андрей Горовой рассказал в интервью Radio NV, где находятся бойцы этого рода войск, и сколько денег им выплачивают.

«Прежде всего хочу отметить, что у нас тыловых подразделений, прямо очень тыловых, не так много — тех, которые находятся в тыловой зоне, где не предусмотрена дополнительная премия. Почти все подразделения находятся в зонах, где дополнительная премия предусмотрена законодательством. Это не секретная информация, в армии всем платят одинаково, дополнительная премия 30 тысяч к основной зарплате. То есть, условно говоря, можем говорить, что 50 тысяч плюс», — рассказал Горовой в эфире Radio NV.

По его словам, это определенные законодательством нормы для тех, кто работает в соответствующих зонах.

«Тот же самый системный администратор, который работает на командном пункте, например, он не может получать 20 тысяч. Потому что он находится в зоне [боевых действий]. Мы фактически находимся в зонах, которые определены законодательством. И есть основания для начисления», — отметил рекрутер.

30 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди Мадьяр объявил масштабный набор добровольцев в подразделение. Всего открыто более 15 тысяч вакансий.

По его словам, кандидаты могут самостоятельно выбрать место службы и специальность, а также пройти обучение по управлению беспилотниками. Добровольцам обещают обеспечение необходимым снаряжением.

Мадяр также отметил, что за пять месяцев существования Силы беспилотных систем ликвидировали около 30 тысяч оккупантов и уничтожили или поразили более 100 тысяч целей врага.

Ожидается, что после завершения набора доля Сил беспилотных систем составит около 5% от общей численности Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые объявил о создании Сил беспилотных систем (СБС) 6 февраля 2024 года. В тот же день он поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу интегрировать их в структуру Вооруженных Сил Украины как отдельный род сил.

По словам главы государства, такое решение было принято с целью более эффективного планирования боевых операций, улучшения логистики и расширения производства дронов.

3 июня в СБС назначили нового командующего. Им стал майор ВСУ Роберт Мадяр Бровди. До этого СБС возглавлял Вадим Сухаревский, который командовал Силами беспилотных систем с момента их создания.

20 июня СБС сообщили о создании группировки, которая объединит все части рода сил.