Силы беспилотных систем поразили за сутки 632 цели россиян

26 октября, 08:56
СБС поразили за сутки 632 цели российской армии (Фото: FEDOROV / Telegram)

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 632 цели российской оккупационной армии. Об этом сообщили СБС в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.

По словам военных, среди пораженных целей:

  • 200 единиц личного состава, из которых 124 — ликвидировано;

  • 6 точек вылета пилотов БпЛА;

  • 4 артиллерийские системы;

  • 4 танка;

  • 32 бронемашины;

  • 33 единицы автомобильной техники;

  • 10 мотоциклов;

  • 32 беспилотных летательных аппарата противника типа «коптер» и «крыло».

Отчет группировки Сил беспилотных систем в сутки (Фото: СБС/Telegram)
Силы беспилотных систем отметили, что в целом в течение октября уничтожили/уразили 21658 целей, из них 6368 — личный состав армии РФ.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Силы беспилотных систем Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

