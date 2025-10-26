Силы беспилотных систем поразили за сутки 632 цели россиян
СБС поразили за сутки 632 цели российской армии (Фото: FEDOROV / Telegram)
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 632 цели российской оккупационной армии. Об этом сообщили СБС в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.
По словам военных, среди пораженных целей:
200 единиц личного состава, из которых 124 — ликвидировано;
6 точек вылета пилотов БпЛА;
4 артиллерийские системы;
4 танка;
32 бронемашины;
33 единицы автомобильной техники;
10 мотоциклов;
32 беспилотных летательных аппарата противника типа «коптер» и «крыло».
Силы беспилотных систем отметили, что в целом в течение октября уничтожили/уразили 21658 целей, из них 6368 — личный состав армии РФ.