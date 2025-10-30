Силы беспилотных систем ВСУ открыли масштабный набор добровольцев: Мадяр объявил о более 15 тысячах вакансий

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди Мадяр объявил масштабный набор добровольцев в подразделение . Всего открыто более 15 тысяч вакансий.

«Хватит бегать от армии — время летать! Объявляю набор в состав Сил беспилотных систем. 15000+ вакансий, половина из которых — специальности из мирной жизни», — сообщил Бровди в Telegram в четверг, 30 октября.

По его словам, кандидаты могут самостоятельно выбрать место службы и специальность, а также пройти обучение по управлению беспилотниками. Добровольцам обещают обеспечение необходимым снаряжением.

Мадяр также отметил, что за пять месяцев существования Силы беспилотных систем ликвидировали около 30 тысяч оккупантов и уничтожили или поразили более 100 тысяч целей врага.

Ожидается, что после завершения набора доля Сил беспилотных систем составит около 5% от общей численности Сил обороны Украины.

Ранее Бровди заявлял, что численность СБС будет увеличена до 5% от общей численности Сил обороны Украины.

Мадяр отметил, что в ряды СБС будут принимать исключительно людей, которые сами изъявили желание присоединиться к СБС, в том числе — СЗЧ и Армия+.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые объявил о создании Сил беспилотных систем (СБС) 6 февраля 2024 года. В тот же день он поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу интегрировать их в структуру Вооруженных Сил Украины как отдельный род сил.

По словам главы государства, такое решение было принято с целью более эффективного планирования боевых операций, улучшения логистики и расширения производства дронов.

3 июня в СБС назначили нового командующего. Им стал майор ВСУ Роберт Мадяр Бровди. До этого СБС возглавлял Вадим Сухаревский, который командовал Силами беспилотных систем с момента их создания.

20 июня СБС сообщили о создании группировки, которая объединит все части рода сил.