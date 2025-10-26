Командующий СБС Мадяр подтвердил удар по дамбе Белгородского водохранилища и показал последствия

Командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

Об этом Мадяр написал в Telegram в воскресенье, 26 октября.

Он отметил, что с момента атаки на дамбу уровень воды в водохранилище упал на 1 м.

«Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пенделя уровень упал пока на 100 см. Что-то там уже щебетал щебыкинский (белгородский) губернатор, — ругается почему-то, — „плотина, плотина, удар ВСУ…“», — написал Мадяр.

Он также намекнул, что в результате атаки на дамбу есть подтопление блиндажей россиян в районе села Графовка Белгородской области.

«Операция получила название Дамба, ну ты держись, если что!, но, как видно из червячьей доразведки, дамба немного попсутая», — добавил Мадяр.

Ранее 25 октября губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле плотины Белгородского водохранилища.

Сообщалось, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы. При этом сама дамба вроде бы не разрушена.

Водохранилище образовано на территории Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области РФ. Столб плотины расположен возле села Безлюдовка Шебекинского района.

26 октября в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины сообщили, что ситуация на Волчанском направлении складывается не в пользу россиян, а заявление оккупантов о захвате ими 70% Волчанска не соответствует действительности.

«После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится — пошла вода в дом, точнее — в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян», — говорится в заметке корпуса.