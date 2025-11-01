Глава СБС Мадяр пообещал устроить россиянам блэкаут

Командир Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по России, которые могут вызвать масштабный блэкаут .

Об этом он написал в соцсетях в субботу, 1 ноября.

«[Россияне], блэкаут — это не страшно. Это немного неудобств… Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь», — говорится в саркастическом сообщении.

Реклама

Он также добавил, что российский бензин все больше становится дефицитным, а газ и нефть — быстро сгорают.

31 октября в Московской области России зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. По данным российских медиа, блэкаут произошел в результате атаки дронов на энергетические объекты региона.

В тот же день Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврийскую ТЭС.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.