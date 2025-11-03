Заместитель начальника 6-го Центра рекрутинга Сил беспилотных систем, майор Андрей Горовой рассказал в интервью Radio NV , как СБС усиливаются и открывают 15 тысяч новых вакансий , кого ждут в своих рядах и в какие бригады и полки можно попасть.

— Давайте сразу о кампании говорить, которая была объявлена. Мы знаем цифру: появилось 15 тысяч вакансий, должностей в подразделения Сил беспилотных систем. Какие данные есть на сегодня? Сколько желающих присоединиться к Силам беспилотных систем, в какие подразделения, на какие вакансии?

— Это большая, крутая кампания. Чем вообще вызвана необходимость 15 тысяч [должностей], о которых мы заявляем? Нам задают вопросы в социальных сетях: где вы делили предыдущие 15 тысяч человек? Ответ прост: не было у нас этих 15 тысяч людей, мы никого не теряли и поэтому никого не заменяем. У нас есть огромная длина фронта, который мы хотим закрыть и поэтому мы хотим усилить все наши подразделения.

Все наши боевые бригады, полки, батальоны должны усилиться как экипажами, так и людьми, которые обеспечивают эти экипажи. Для чего нам это нужно? Для того чтобы создать ту самую киллзону 10−15 километров, где русня не пройдет. Для того чтобы защитить нашу пехоту, для того, чтобы защитить наших людей.

На сегодня примерно две с половиной тысячи человек изъявили желание присоединиться к нам. И сейчас мы обрабатываем эти заявки. Эти заявки состоят из гражданских людей. И даже из гражданских людей, которые желают вернуться из-за границы. Это военные, которые хотят перевестись. И это люди, которые находятся в статусе СЗЧ, которых мы принимаем согласно тому законодательству, нормативно-правовой базы, которая есть в Украине сейчас.