Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата — Шмыгаль 6 марта, 13:05 Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 6 марта.

По его словам, это демонстрирует целенаправленность Украины касательно начала переговоров о вступлении в ЕС.

«Это демонстрирует нашу целенаправленность в вопросе евроинтеграции и наши стремления уже в этом году перейти к началу переговоров по вступлению в ЕС», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

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3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в котором Украина впервые приняла участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

Накануне для участия в совместном с Кабмином правительственном заседании в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. В пятницу в столицу Украины приехал и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет. По мнению Шарля Мишеля, это реально при условии «сильной политической воли Украины» и решимости внедрять нужные реформы.