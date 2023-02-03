«Это возможно ускорить». Шарль Мишель рассказал, при каких условиях Украина сможет стать членом ЕС через два года 3 февраля, 15:14 Глава Евросовета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, сможет ли Украина стать членом ЕС через два года и при каких условиях это может произойти.

В интервью Суспільному он сказал, что не считает это невозможным.

«Я не говорю, что это невозможно. Если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я испытываю, для того чтобы внедрять необходимые реформы, это можно ускорить», — сказал Шарль Мишель.

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Глава Евросовета вспомнил, что во время размышлений о принятии кандидатства Украины в ЕС, «кто-то сомневался, кто-то относился пессимистично».

«Да нам это удалось, вы смогли наконец-то быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается обычно со стороны ЕС», — подытожил Мишель.

О планах Украины вступить в Евросоюз в течение двух лет в конце января заявлял премьер-министр Денис Шмигаль.

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится важный саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые примет участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

Со стороны официального Брюсселя в нем примет участие широкая делегация Евросоюза. Накануне для участия в совместном с Кабмином правительственном заседании в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. Сегодня в столицу Украины приехал и глава Евросовета Шарль Мишель.