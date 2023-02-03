Зеленский подвел итоги саммита Украина—ЕС: Переговоры о членстве можно начать в этом году

3 февраля, 21:00
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Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве 3 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве 3 февраля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 3 февраля, подвел итоги саммита Украина-ЕС в Киеве.

Глава государства рассказал, что участники саммита обсуждали десятый санкционный пакет ЕС, реформы в Украине, финансовое сотрудничество, восстановление инфраструктуры и реализацию Fast Recovery Plan.

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«Есть достаточно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с ЕС… Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре. Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году мы должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в том числе санкционное», — подчеркнул Зеленский.

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Президент также озвучил другие результаты саммита:

  • готовится большая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС;
  • есть конкретика по направлению новой системы детских интернатов в Украине — наша страна вместе с ЕС готовит реформу, будет создан соответствующий офис;
  • Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира, стороны договорились о конкретной помощи ЕС в ее реализации.
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3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые приняла участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

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Накануне для участия в совместном с Кабмином правительственном заседании в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. В пятницу в столицу Украины приехал и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет. По мнению Шарля Мишеля, это реально при условии «сильной политической воли Украины» и решимости внедрять нужные реформы.

https://www.youtube.com/embed/dSSGC8U1vd0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Евроинтеграция Владимир Зеленский Война России против Украины

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