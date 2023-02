«Не позволим уничтожить европейский путь». Полный текст и видео выступления президента Зеленского в Европарламенте 9 февраля, 14:44 Владимир Зеленский выступает в Европарламенте, 9 февраля (Фото:Alain Rolland/Pool via REUTERS)

NV публикует полный текст выступления президента Украины Владимира Зеленского в Европейском парламенте.

Видео выступления Владимира Зеленского в Европарламенте

Уважаемая госпожа Президент, дорогая Роберта!

Я благодарю тебя за эти мощные слова и благодарю за твое личное внимание — очень важное внимание для Украины. Спасибо за вашу и за твою принципиальность, энергичность — два качества, которые мы неизменно видим во время нынешней борьбы за Европу и сочетание которых всегда является предпосылкой прогресса. Европе повезло, что в этом зале, в крупнейшем парламенте Европы, Европейском парламенте, принципиальность и энергичность имеют абсолютное большинство. Благодарю вас.

Уважаемые представители Европы! Уважаемые лидеры Европы!

Все мы, европейцы, каждый и каждая из сотен миллионов людей на нашем континенте совмещаем эти два статуса — представителей Европы и лидеров Европы. В таком совмещении отражается то, что наша Европа – современная Европа, мирная Европа – дает миру. European way of life. Европейский путь жизни. Европейский образ жизни. Европейские правила жизни.

Когда каждый и каждая имеют значение. When the law rules – верховенство права.

Когда государства стремятся быть социальными, а общества открытыми. Когда разнообразие является ценностью, а ценности разных соединены справедливым равенством.

Когда границы незыблемы, но их пересечение не чувствуется.

Когда люди верят в завтра и готовы выйти на площадь, чтобы добыть в борьбе свое завтра. Когда между президентом и протестующим только один-единственный барьер, и это честные выборы.

Это наша Европа. Таковы наши правила. Таков наш way of life.

И для Украины it's way home, путь к своему дому.

Сейчас я здесь, чтобы защитить путь домой нашего народа. Всех украинцев, всех украинок. Разного возраста и разных политических убеждений. Разного социального статуса, разного взгляда на религию. Разной личной истории, но одной с вами всеми европейской истории.

Ukrainian European way of life пытаются уничтожить тотальной войной. Но зачем?

Чтобы после украинского европейского образа жизни уничтожить европейский путь как таковой. Для каждого из всех 27 элементов of the European way of life. Двадцати семи стран Евросоюза. Мы этого не позволим.

Эта тотальная война сейчас, развязанная Россией, — она не только за территорию в той или иной части Европы.

Ее угроза не только в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружием от других диктатур, в частности, от иранского режима.

Чтобы быть способным вести эту войну, Кремль последовательно, шаг за шагом, из года в год уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы.

Священная ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в России. Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен, их родных и «кошельков». Все остальные для них, для Кремля, все 140 миллионов граждан — только тела, способные нести оружие — оружие в Украину, оружие на поле боя, держать других в повиновении или самим быть в повиновении.

Верховенство насилия и покорности – вот rules там вместо права.

Российский режим не только ненавидит что-либо, любую социальность и любое разнообразие, но и сознательно инвестирует в ксенофобию и пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все то бесчеловечное, что было в 1930-х и 1940-х годах.

Но навечно ли это? И это вопрос для всех нас. Ответ – нет! Нет!

Европа! Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы защищаемся. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами.

Я благодарю вас за то, что мы защищаемся вместе!

И мы должны защититься!

И это важно не только для Европы. Не только для общин Европы.

Кем бы мы ни были, мы всегда боремся против пренебрежения. Где бы мы ни жили, мы всегда делаем ставку на добросовестность. О чем бы мы ни с вами ни мечтали для своих детей, для своих внуков, безусловным фоном для этих наших мечтаний является мир — мир и безопасность.

Будет ли все это возможным, если не преодолеть антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами, у нас всех Европу? Нет. Только наша победа будет все это гарантировать — каждую из наших с вами общих европейских ценностей. Наша обязательная победа!

Уважаемые представители Европы! Уважаемые лидеры Европы! Уважаемые дамы и господа депутаты!

Уважаемые сотрудники Европейского парламента и других европейских институций!

Уважаемые журналисты! Уважаемые сотрудники служб безопасности, военные, полицейские, спасатели!

Уважаемые сотрудники муниципалитетов! Дипломаты! Учителя! Профессора! Ученые! Дорогие врачи, водители и сотрудники портов! Фермеры!

Уважаемые промышленники и рабочие промышленных предприятий! Владельцы бизнесов – малых и крупных, банков!

Уважаемые энергетики и железнодорожники!

Уважаемые студенты, школьники! Профсоюзные активисты, представители общественных организаций!

Уважаемые режиссеры и артисты! Адвокаты, судьи, экологи, правозащитники!

Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас.

Каждый и каждая из вас важны. Каждый и каждая из вас сильны. Каждый и каждая из вас способны повлиять на наш общий результат. На нашу общую победу.

Эти аплодисменты точно не мне. Эти аплодисменты за благодарность — я хочу поблагодарить вас всех в Европе, в сотнях городов, городков, кто поддержал Украину в этой исторической борьбе. Благодарю вас!

Я хочу вас поблагодарить — всех, кто помогал нашим людям, нашим обычным людям, нашим переселенцам. Кто призвал своих лидеров увеличивать поддержку — защиту этих наших обычных людей. Кто выходил на площади, кто задавал вопрос, кто распространял правду о российской агрессии. Кто воздержался от соблазнов русской дезинформации и кто рядом с нами в борьбе за жизнь. В борьбе за Европу. Благодарю вас!

Я благодарю всех, кто помогает Украине жизненно необходимым снабжением. Оружием и амуницией. Энергетическим оборудованием и горючим. Тысячами вещей, без которых не выдержать в этой тотальной войне.

Я благодарю вас, уважаемые дамы и господа депутаты, и тебя лично еще раз, Роберта, за то, что своими решениями вы неизменно защищаете европейский образ жизни. Всегда защищаете Ukrainian European way of life.

Вы принимали смелые решения и укрепляли европейскую амбицию быть домом справедливости и свободы.

Я помню первые дни полномасштабного вторжения, когда российская амбиция сломать нас и всю Европу еще была дерзкой. Когда российская агрессия еще только начинала ломать свои зубы о нашу оборону.

Европейский парламент уже тогда, 1 марта, на 6-й день полномасштабной войны принял резолюцию с поддержкой не просто нашего государства, а статуса кандидата на вступление в Евросоюз для нашего государства.

Это было видение, которое мотивировало нас быть устойчивыми и оставаться на нашем пути. Спасибо.

Сегодня же на заседании Европейского совета у меня будет возможность лично поблагодарить глав государств, правительств Европы, чьи решения за этот год действительно дали нашему континенту возможность сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным.

Европа наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива. Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса. Европа защищается от инфильтрации агентов российских спецслужб, которые рассматривали Европу уже даже как место для охоты на оппонентов российской диктатуры.

Впервые в своей истории Европейский Союз оказывает военную помощь такого масштаба. И впервые в истории готовит, я верю, положительную оценку внутренних реформ в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне и в то же время, воюя, модернизирует свои институты.

Мы приближаемся к Евросоюзу.

Украина будет членом Евросоюза!

Побеждающая Украина! Членом Евросоюза — побеждающего Евросоюза!

Дорогие друзья!

Возможно, раньше некоторые еще не ощущали всю мощь европейского пути — European way of life. И теперь мы вместе, Украина и страны ЕС сделали нашу мощь очевидной.

Почему это возможно? Потому что мы объединяем принципиальность и энергичность. Мы все равны в том, что представляем Европу, и добросовестны в том, что каждый является лидером Европы в своей конкретной жизни.

Мы не полагаемся на слова – мы действуем. Мы не пасуем перед врагом – мы стоим. Мы не теряем времени – мы меняемся и мы меняем.

Европа будет всегда оставаться свободной. Пока мы вместе и пока мы заботимся о нашей Европе!

Заботимся о European way of life.

Я благодарю всех вас! Я приглашаю всех вас в Украину!

Слава всем украинцам и украинкам, кто в бою!

Слава Украине!