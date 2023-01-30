«Амбициозный план». Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет — Шмыгаль 30 января, 10:40 Денис Шмыгаль (Фото:www.kmu.gov.ua)

Украина хочет вступить в Евросоюз в течение следующих двух лет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть предварительная стадия переговоров», — сказал он изданию Politico.

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В то же время издание пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до присоединения Украины могут пройти «десятилетия».

«Даже лидеры ЕС, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на своем саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС оттянута на несколько лет», — говорится в статье.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги-еврокомиссары планируют приехать в Киев для консультаций с правительством Украины. По данным Politico, в делегацию может войти от 10 до 15 комиссаров ЕС.

На 3 февраля в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, — интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.