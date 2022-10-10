СБУ объявила в розыск Медведева 10 октября, 17:12 Дмитрий Медведев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Служба безопасности Украины в понедельник, 10 октября, объявила в розыск бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В базе данных МВД указано, что Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее Дмитрий Медведев угрожал новыми массированными ракетными ударами по украинским городам и фантазировал о «полноценном демонтаже политического режима Украины».

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