Большой шок для России. Что происходит вокруг Путина 3 октября, 18:00 Эксклюзив НВ

Чем выше ставка, тем ближе Путин к последнему своему козырю в этой войне, которую он явно проиграет

Цель Путина — превратить так называемую «специальную военную операцию» в «великую отечественную войну». Эта идея продается самим фактом ее существования, самим фактом объявления об аннексии. Это внезапная, экстренная аннексия, потому что еще как минимум три недели назад об этом разговоров не было. В политическом смысле это, конечно, такой сталинский приказ: ни шагу назад. Дальше следует превращение в экзистенциальную войну «за выживание России» — так это хочет представить Путин.

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В его Вселенной теперь ситуация должна выглядеть так: «специальная военная операция» превращается в «великую отечественную войну»; мы возвращаемся в прошлое, уже в 1941 год более или менее. Хотя приказ «ни шагу назад» был издан в 1942, но это сути не меняет.

Проблема в том, что в этом убедить население — общество и даже элиты — Путину будет очень трудно, практически невозможно. Каждый день мы видим новости о мобилизации. Сам факт мобилизации — это огромный шок для всей России.

У нас еще нет достоверных знаний о том, как общество ее восприняло. Еще мало времени прошло и еще мало социологических цифр, хотя мы уже видим по данным Левада-Центра, что снижение рейтинга уже началось.

Совершенно очевидно, что изначально мобилизация была встречена с каким-то энтузиазмом — не с тем, с которым «специальная военная операция» начиналась, естественно, но тем не менее часть общества считает, что так и надо, как решили, значит так правильно, «НАТО угрожает». Даже если эта группа была широкой 21 сентября, то 22 она уже сузилась, 23 стала еще уже. И так будет продолжаться каждый день. Не случайно Путин сейчас уже ведет разговоры о перегибах на местах.

И, конечно, ситуация нервного напряжения, страха, беспокойства будет только усиливаться.