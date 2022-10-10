Не Крымский мост. МИД и ГУР раскрыли истинные причины сегодняшнего ракетного террора со стороны РФ 10 октября, 14:37 Дым после взрывов в Киеве (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыли мотивы массированного ракетного удара по украинским территориям, который РФ совершила утром 10 октября.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что эта атака якобы была ответом на действия Украины, в частности, взрыв на Крымском мосту 8 октября, в котором он обвинил украинские спецслужбы.

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На самом деле, заверил Кулеба, Путин приказал нанести удары из-за поражений на фронте.

«Нет, Путина не Крымский мост „спровоцировал“ развязать ракетный террор. До моста Россия тоже постоянно наносила ракетные удары по Украине. Путин в отчаянии из-за поражений на поле боя и использует ракетный террор, чтобы изменить ход войны в свою пользу», — написал Кулеба в Twitter.

Он призвал прекратить распространять чушь о «провокации» Путина.

«Ему не нужно, чтобы его что-то „спровоцировало“ для совершения ужасающих преступлений. Прошу международные СМИ прекратить переводить вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин „отвечает“ или его „провоцируют“», — подчеркнул глава МИД Украины.

По данным Главного управления разведки, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

«В военные части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Цели определялись именно объектами критической гражданской инфраструктуры и центральными районами густонаселенных украинских городов», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Военная разведка сообщила, что 8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, их оснастили крылатыми ракетами Х-101. А на внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами Калибр.

Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, отметили в ГУР.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры.

Инфографика: НВ