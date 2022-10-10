Россия уничтожит «террористов», подорвавших Крымский мост — Медведев 10 октября, 06:48 Дмитрий Медведев (Фото:myc.news)

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает подрыв Крымского моста «терактом, который совершила Украина». По его мнению, ответом на это может быть только уничтожение «террористов».

Об этом сообщает ТАСС.



«Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. Ответом России на это может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире», — заявил Медведев.

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Российский диктатор Владимир Путин решил созвать Совбез РФ на 10 октября — на следующий день после того, как впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту, назвав его «терактом», в котором обвинил «спецслужбы Украины».

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилым кварталам. По последним данным, 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди которых 11 детей — ранены.

В предыдущий раз Россия нанесла ракетный удар по Запорожью 6 октября. По последним данным, которые 9 октября обнародовал глава Запорожской ОВА Александр Старух, число погибших в результате этого удара выросло до 20.