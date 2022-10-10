Ракетная атака РФ по всей Украине: в центре Киева погибли восемь человек, взрывы прогремели во многих областях — онлайн 10 октября, 10:05 Последствия одного из ударов в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Это первая подобная атака Киева с 26 июня. Одновременно серии ракетных ударов подверглись и многие другие области Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил один из «прилетов» в центральном Шевченковском районе города, а также атаку на объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах Киева.

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По предварительным данным, одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской.

Также известно о ракетных ударах по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях. Во многих из них сработала ПВО, последствия обстрелов уточняются.

НВ следит за последствиями ракетной атаки Киева.

Ракетные удары РФ по Киеву и городам Украины 10 октября: подробности и последствия онлайн

10:00 В ШЕВЧЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ КИЕВА ПОГИБЛИ 8 ЧЕЛОВЕК, РАНЕНЫ 24

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

09:56 Зеленский: «Нас пытаются стереть с лица земли. Будем сильными»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по Киеву и другим городам Украины.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он.

09:47 Парк Шевченко в Киеве после ракетного удара: воронка возле детской площадки

09:44 Ракетная атака на Киев: спасатели сообщили о жертвах и раненых

В результате ракетной атаки на Киев есть жертвы и пострадавшие. Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, информация уточняется.

09:38 Удары РФ не сломят мужество Украины и решительность союзников — Резников

«Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимость наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают — это будущее России, будущее отвергнутого во всем мире террористического государства-изгоя», — написал Алексей Резников, комментируя утренние ракетные атаки РФ по территории Украины.



09:32 Украина под ракетным обстрелом — Офис президента

Есть информация об ударах во многих городах страны, пострадали гражданские, сообщает заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Украина под ракетным обстрелом. Есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские. Оставайтесь в укрытиях! Не пренебрегайте безопасностью!» — написал он в Telegram-канале.

09:23 Ракетная атака РФ охватила несколько городов Украины, работает ПВО: взрывы прогремели во Львове, Хмельницком, Днепре, Житомире

Во Львовской области работает ПВО, сообщил глава ОВА Козицкий. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

В Тернопольской области тоже работает ПВО, сообщил руководитель ОВА Труш.

Инфографика: Общественное

09:15 Удары по Киеву попали в прямой эфир ВВС

09:00 Появилась первая информация о возможных жертвах ударов по Киеву

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что после вражеской атаки в центре столицы горит автомобиль и погиб человек.



08:50 Первые видео и фото утренних ракетных ударов по центру Киева

Известно о попаданиях в нескольких местах, в частности в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской.

С мест «прилетов» российских ракет поднимаются клубы дыма, на месте работают спасательные службы.

08:40 Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском, Днепровском, Дарницком районах



