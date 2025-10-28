Дональд Трамп рано или поздно поймет, что не сможет договориться с россиянами, потому что они «просто издеваются над ним», считает Пристайко (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2019—2020 годах Вадим Пристайко в интервью Radio NV высказал мнение, что президент США Дональд Трамп все еще хочет верить, что с Россией можно договориться.

В эфире Radio NV Пристайко отметил, что Трамп впервые ввел санкции против России по собственной инициативе, но «через запятую в конце он сказал, что если россияне опомнятся, то мы можем это все откатить назад».

Реклама

«Вот если бы он остановился до этого момента, ни у кого не осталось бы сомнения в способности американцев ввести что-то такое довольно жесткое. К большому сожалению, Трамп все еще хочет верить, что можно [договориться с РФ]», — добавил украинский дипломат.

Он предположил, что на каком-то этапе Трамп поймет, что россияне «просто издеваются над ним».

«И россияне, знаете, очень близко подошли к тому моменту, чтобы он понял, что они просто делают из него идиота», — заявил Пристайко.

Санкции администрации Трампа против России

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. После этого акции компаний на Московской бирже обвалились на более чем $5 млрд.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Трамп выразил надежду, что это побудит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Газета Financial Times писала, что новые санкции США в сочетании с последующими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике России.