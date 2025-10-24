Акции Роснефти и Лукойла на Московской бирже резко упали после введения санкций США против этих крупнейших нефтяных компаний России, сообщает The Moscow Times в пятницу, 24 октября.

Отмечается, что за два дня — в четверг и пятницу — совокупная капитализация компаний уменьшилась на 424 миллиарда рублей, что эквивалентно $5,2 миллиарда.

Акции Роснефти на 20:11 (по московскому времени) торговались по 389,85 рубля за штуку, что на 3% ниже уровня до введения санкций. Во время торгов цена акций снизилась до 383,15 рубля, что является минимумом с мая 2023 года. В результате рыночная стоимость компании сократилась на 127 миллиардов рублей или $1,56 миллиарда.

Акции Лукойла за два дня потеряли 7,2% своей стоимости, что составляет 297 миллиардов рублей (или $3,66 миллиарда по официальному курсу ЦБ).

Основной акционер Лукойла, богатейший российский миллиардер Вагит Алекперов, владеющий 28% акций компании, за два дня потерял 83 миллиарда рублей, что эквивалентно чуть более миллиарда долларов.

Итоги первого полугодия показали, что обе компании уже понесли значительные финансовые потери: прибыль Роснефти снизилась втрое, а Лукойла — вдвое.

Введение санкций Минфина США еще больше осложнит ситуацию для этих нефтяных гигантов: уменьшится количество контрагентов из-за опасений вторичных санкций, а это может привести к сокращению поставок на внешние рынки, считают аналитики Альфа-банка.

Под санкции США попали не только сами Роснефть и Лукойл, но и многочисленные их дочерние компании: 30 компаний, принадлежащих Роснефти и 6 — Лукойлу. Американские санкции также могут привести к сворачиванию торговых операций Лукойла через его подразделение в Дубае (Litasco Middle East), а Роснефть может столкнуться с проблемами с поставками в Индию.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.