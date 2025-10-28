Санкции США против Роснефти и Лукойла будут иметь влияние на 56−57% нефтяного экспорта РФ, заявил Зеленский (Фото: REUTERS/Stringer)

По оценкам партнеров, санкции США против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл могут сократить доходы страны-агрессора России минимум на 5 миллиардов долларов в месяц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает Суспільне.

Глава государства считает, что президент США Дональд Трамп ударил по РФ «действительно действенными» санкциями.

«То, что „русские“, например, в лице товарища Дмитриева беснуются и говорят, что эти санкции никак не сработают — демонстрирует, что именно эти санкции очень сильно сработают. Поэтому и не через Конгресс, а лично президент их ввел, потому что он может их отменить и, наверное, будет использовать это как инструмент давления или диалога с „русскими“. Мы считаем, что именно эти санкции сократят их бенефиты минимум на 5 миллиардов долларов в месяц», — отметил он.

В то же время Зеленский уточнил, что такие цифры потерь РФ называют партнеры, а украинская разведка их еще не проверила.

По его словам, новые санкции США также окажут влияние на 56−57% нефтяного экспорта россиян.

«Думаю, через месяц мы будем иметь четкое понимание, когда все данные будут проверены и подтверждены разведкой. Нужно контролировать, чтобы никто не обходил эти санкции», — отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что важно работать и против теневого флота России. Он привел пример французов, которые начали останавливать нефтяные танкеры.

«Нужно обращать внимание на экипаж. Их нужно санкционировать физически. А также нужно обращать внимание на то, что танкер идет другим маршрутом. Санкции должны действовать так, чтобы физически останавливать все эти нефтяные перевозки, — проводить проверки, выяснять, какие у танкеров документы, применять санкции против капитанов и команд. Тогда будет это работать», — добавил глава государства.

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. После этого акции компаний на Московской бирже обвалились на более чем $5 млрд.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Трамп выразил надежду, что это побудит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Газета Financial Times писала, что новые санкции США в сочетании с дальнейшими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике России.