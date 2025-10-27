Санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в сочетании с последующими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике страны-агрессора России, говорится в материале Financial Times.

Издание называет антироссийские санкции шагом, который «забрасывает песок в шестеренки военной машины» РФ, и считает, что их не нужно недооценивать во время затяжной войны.

Администрация Трампа решилась на санкции против российской нефти после того, как Кремль отклонил призыв Вашингтона к прекращению огня в Украине. До этого президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, опасалась, что санкции против российских экспортеров нефти могут вызвать пагубное повышение цен. Но недавнее снижение стоимости и потенциальное увеличение добычи нефти в Персидском заливе добавили Белому дому уверенности для действий, говорится в статье FT.

Теперь в санационных списках США четыре крупнейших производителя нефти в России — Роснефть, Лукойл, а также третья и четвертая по мощности компании — Газпром нефть и Сургутнефтегаз, против которых Байден ввел ограничения в последние дни президентства.

FT считает, что эти меры приведут к сокращению доходов сектора, который обеспечивает около трети государственного бюджета России. Степень сокращения частично будет зависеть от реакции крупнейших потребителей российской нефти, Китая и Индии, а также от эффективности санкций против попыток России избежать их с помощью «теневого флота».

Издание подчеркивает, что двойной удар по России могло бы нанести одобрение займа Украине в сумме 140 млрд евро в качестве «репараций» за счет замороженных российских активов. Такое решение необходимо принять до декабря, иначе усиление санкций будет «бессмысленным», пишет газета.

Новые санкции вряд ли заставят российского диктатора Владимира Путина закончить войну, поскольку он готов нанести глубокий ущерб экономическим перспективам своей страны. В то же время FT называет ошибочным утверждение о неэффективности экономических ограничений.

«Их совокупное и пагубное влияние начинает проявляться в стагнации российского роста, устойчивой инфляции и ухудшении финансового положения. В изнурительной войне любой шаг, который забрасывает песок в шестерни военной машины противника, стоит внимания», — сказано в материале.

Если ЕС сможет выполнить свое обязательство заменить финансирование США, а Белый дом Трампа будет твердо придерживаться курса на новые санкции, расходы Москвы станут намного выше, пишет FT.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Тогда же стало известно, что США впервые при второй администрации президента Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Трамп выразил надежду, что это побудит Путина сесть за стол переговоров.