«Не надо строить завышенных ожиданий». Чалый назвал три сигнала, которые станут успехом на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля, 18:32 NV Премиум Флаг Украины на фоне логотипа НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломат Валерий Чалый в эфире Radio NV рассказал, какие сигналы для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе он будет считать успехом.

Надо смотреть на то, что могли ожидать, и получили. По оружию уже есть результат.



Очевидно, что фокус внимания, благодаря нашим литовским друзьям, [на Украине]. Саммит — украинский. Он не мог стать историческим по членству, но то, что он уже стал украинским, это очевидно. И никто из политиков уже не сможет от этого отказаться.

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Единственное, что я очень хотел бы, чтобы некоторые вещи еще состоялись, которые публично, возможно, не прозвучат. Не знаю, насколько это еще можно попытаться получить, потому что все готовилось, но я бы все же хотел услышать голос НАТО, возможно, при украинском подталкивании, по поводу двух вещей.

Первое. Вопрос относительно нашей системы безопасности, вступления в НАТО никогда не будет предметом торга с россиянами. Никогда. Ни одного варианта.

Второе. Любое применение россиянами ядерного оружия или даже провокации на ядерных объектах — это будет прямая атака на НАТО. Чтобы они публично это озвучили.

Хотелось бы также получить очевидное решение — конвои в Черном море. То есть сопровождение грузов в условиях, когда Россия шантажирует всех выходом из зерновой сделки. Время пришло. ВМС Турции вместе с Болгарией, Румынией могут при поддержке союзников спокойно обеспечить конвоирование и безопасность этих кораблей.

Такие бы сигналы считал большим успехом на самом деле. И не надо строить завышенных ожиданий, как, собственно, не надо было делать это раньше.