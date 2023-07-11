«Не надо строить завышенных ожиданий». Чалый назвал три сигнала, которые станут успехом на саммите НАТО в Вильнюсе

11 июля, 18:32
NV Премиум
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Флаг Украины на фоне логотипа НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Флаг Украины на фоне логотипа НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломат Валерий Чалый в эфире Radio NV рассказал, какие сигналы для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе он будет считать успехом.

Надо смотреть на то, что могли ожидать, и получили. По оружию уже есть результат.

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Очевидно, что фокус внимания, благодаря нашим литовским друзьям, [на Украине]. Саммит — украинский. Он не мог стать историческим по членству, но то, что он уже стал украинским, это очевидно. И никто из политиков уже не сможет от этого отказаться.

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Единственное, что я очень хотел бы, чтобы некоторые вещи еще состоялись, которые публично, возможно, не прозвучат. Не знаю, насколько это еще можно попытаться получить, потому что все готовилось, но я бы все же хотел услышать голос НАТО, возможно, при украинском подталкивании, по поводу двух вещей.

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Первое. Вопрос относительно нашей системы безопасности, вступления в НАТО никогда не будет предметом торга с россиянами. Никогда. Ни одного варианта.

Второе. Любое применение россиянами ядерного оружия или даже провокации на ядерных объектах — это будет прямая атака на НАТО. Чтобы они публично это озвучили.

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Хотелось бы также получить очевидное решение — конвои в Черном море. То есть сопровождение грузов в условиях, когда Россия шантажирует всех выходом из зерновой сделки. Время пришло. ВМС Турции вместе с Болгарией, Румынией могут при поддержке союзников спокойно обеспечить конвоирование и безопасность этих кораблей.

Такие бы сигналы считал большим успехом на самом деле. И не надо строить завышенных ожиданий, как, собственно, не надо было делать это раньше.

https://www.youtube.com/watch?v=BG2zXvA08fE
Редактор: Юлия Козина

Теги:   НАТО Литва Ядерная угроза Вильнюс Вступление в НАТО Украина НАТО Ядерный шантаж Война России против Украины зерновое соглашение Саммит НАТО в Вильнюсе

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