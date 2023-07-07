Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)
Страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно того, чтобы установить обязательный порог расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.
Столтенберг рассчитывает, что в этом году расходы Канады и европейских членов НАТО на эти цели вырастут на 8,3%.
«Они инвестируют более $450 млн дополнительно с тех пор, как мы согласовали наши первые обязательства по инвестициям в оборону в 2014 году», — сказал генсек.
7 июля газета The Washington Post сообщила, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе 11−12 июля,
Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.
При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.
Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.