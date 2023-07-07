Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП 7 июля, 22:04 НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно того, чтобы установить обязательный порог расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Столтенберг рассчитывает, что в этом году расходы Канады и европейских членов НАТО на эти цели вырастут на 8,3%.

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«Они инвестируют более $450 млн дополнительно с тех пор, как мы согласовали наши первые обязательства по инвестициям в оборону в 2014 году», — сказал генсек.

7 июля газета The Washington Post сообщила, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе 11−12 июля,

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.

