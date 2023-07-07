«Циничный расчет». Приглашение Украины в НАТО для Байдена — это козырь. Как он им воспользуется — Краев

7 июля, 14:01
NV Премиум
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире Radio NV объяснил, как президент США Джо Байден притормаживает согласование членства Украины в НАТО, чтобы воспользоваться этим «козырем» во время пика предвыборной президентской кампании в Америке.

Александр Краев

эксперт по международной политике

Мне трудно сказать, действительно ли это является его стратегией. К сожалению, я не могу залезть в голову Байдена и сказать, так ли он мыслит. Но просто давайте посмотрим на реалистическую составляющую вопроса.

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Более 70% американцев поддерживают или по меньшей мере не возражают против членства Украины в НАТО в ближайшее время. «Ближайшее» — это краткосрочная перспектива, то есть до года, до трех.

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И поэтому фактически, если сравнивать американский истеблишмент и население, население более готово к членству Украины в НАТО, чем истеблишмент.

Понятно, что любые шаги в эту сторону — это будет политический плюс, это будет часть победы Байдена на внешней арене. Это будет частью того, что можно подать как историю успеха.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   США НАТО Джо Байден Вступление в НАТО Украина НАТО Радио NV Саммит НАТО в Вильнюсе

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