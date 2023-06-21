Испания отправит батарею NASAMS защищать саммит НАТО в Литве — СМИ
Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)
Испания отправит батарею зенитно-ракетной системы NASAMS в Литву во время встречи НАТО в Вильнюсе, сообщает ABC. В настоящее время она находится в Латвии.
«Этот вклад демонстрирует нашу надежность, взаимосовместимость с другими системами НАТО и нашу приверженность Атлантическому альянсу», — заявили источники издания.
Вместе с батареей NASAMS в Литву отправятся около 85 испанских военных.
11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.
21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с «открытой датой» в июле во время саммита Альянса в Вильнюсе.
В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.
По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.