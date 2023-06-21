Испания отправит батарею NASAMS защищать саммит НАТО в Литве — СМИ

21 июня, 22:50
Поделиться:
Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Испания отправит батарею зенитно-ракетной системы NASAMS в Литву во время встречи НАТО в Вильнюсе, сообщает ABC. В настоящее время она находится в Латвии.

«Этот вклад демонстрирует нашу надежность, взаимосовместимость с другими системами НАТО и нашу приверженность Атлантическому альянсу», — заявили источники издания.

Видео дня

Вместе с батареей NASAMS в Литву отправятся около 85 испанских военных.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Читайте также:
Байден заявил, что не планирует упрощать вступление Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с «открытой датой» в июле во время саммита Альянса в Вильнюсе.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

Инфографика: NV

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Литва NASAMS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X