Украина ожидает от саммита НАТО приглашение в Альянс с «открытой датой» — Ермак 21 июня, 21:25 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с «открытой датой» в июле во время саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак в выступлении по видео в американском стратегическом центре Atlantic Council сказал, что Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля она получит приглашение на вступление в Североатлантический Альянс с «открытой датой».

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«Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой», — сказал Ермак

«Это будет сильный сигнал, который ожидают не только в Украине, но и во всем мире», — подчеркнул он.

По его мнению, неспособность НАТО «принять сильное решение» деморализует украинцев, при том, что Украина доказала на поле боя, что готова присоединиться к оборонному альянсу.

Глава Офиса президента сказал, что Вашингтон и Киев продолжают консультации о том, какое решение примут в отношении Украины лидеры НАТО в Вильнюсе, в том числе о гарантиях безопасности для Украины на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

