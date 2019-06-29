Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20 Вчера, 11:28 5326 Цей матеріал також доступний українською Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS Меркель, как и Трамп, провела встречу с Путиным на саммите G20 в Осаке Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил на саммите G20, что в ходе его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стороны договорились о сохранении Нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе.

При этом российский лидер подтвердил, что готов к проведению «нормандского саммита», сообщает агентство Интерфакс.



«Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем», — сказал Путин на своей пресс-конференции в Осаке 29 июня, говоря о встрече с Меркель.

Президент РФ подчеркнул: «Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — Нормандский формат».

«Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, вчетвером», — пояснил Путин, отметив, что конкретные условия проведения такой встречи должны согласовать «наши помощники и МИДы».

Путин также подтвердил, что тема освобождения незаконно задержанных украинских моряков была одной из ключевых на его встречах с президентом США Дональдом Трампом на саммите G-20 в Осаке.

«Эта тема поднималась — я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на «двадцатке», — сказал Путин.

Он отметил, что «говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась».

«Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой», — заключил Путин.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на проведение саммита в нормандском формате уже в июле.

Нормандская четверка, или нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.