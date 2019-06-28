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Макрон надеется на проведение саммита в нормандском формате в июле

Вчера, 18:43
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REUTERS / POOL New

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на проведение саммита в нормандском формате уже в июле.

Об этом он заявил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Осаке в пятницу, 28 июня, передает Интерфакс.

«Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в «нормандском формате», — сказал Макрон.

Теги:   Нормандский формат Владимир Путин Эммануэль Макрон

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