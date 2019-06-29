В Осаке проходит встреча Путина и Меркель Сегодня, 08:55 381 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Встреча Меркель и Путина Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G20 в Осаке провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры во время приветствия обменялись рукопожатием, сообщает Интерфакс.

После рукопожатия Меркель с Путиным еще некоторое время пообщались стоя, после чего продолжили беседу без камер с участием делегаций.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что Путин вероятно обсудит с Меркель вопрос о проведении встречи в «нормандском формате».

В пятницу, 28 июня, Путин пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил вопрос о проведении саммита нормандской четверки между Францией, Германией, Украиной и Россией.