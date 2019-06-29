В Осаке проходит встреча Путина и Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G20 в Осаке провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры во время приветствия обменялись рукопожатием, сообщает Интерфакс.
После рукопожатия Меркель с Путиным еще некоторое время пообщались стоя, после чего продолжили беседу без камер с участием делегаций.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что Путин вероятно обсудит с Меркель вопрос о проведении встречи в «нормандском формате».
В пятницу, 28 июня, Путин пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил вопрос о проведении саммита нормандской четверки между Францией, Германией, Украиной и Россией.