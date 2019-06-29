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В Осаке проходит встреча Путина и Меркель

Сегодня, 08:55
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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Встреча Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G20 в Осаке провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры во время приветствия обменялись рукопожатием, сообщает Интерфакс.

После рукопожатия Меркель с Путиным еще некоторое время пообщались стоя, после чего продолжили беседу без камер с участием делегаций.

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Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что Путин вероятно обсудит с Меркель вопрос о проведении встречи в «нормандском формате».

В пятницу, 28 июня, Путин пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил вопрос о проведении саммита нормандской четверки между Францией, Германией, Украиной и Россией.

Теги:   Осака Саммит G20 Россия-Германия Ангела Меркель Владимир Путин

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