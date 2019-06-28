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В Кремле заявили, что Путин «разъяснил» Трампу ситуацию с пленными украинскими моряками

Вчера, 22:12
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Osaka Summit Photo / Handout via Reuters

Саммит G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите большой двадцатки подняли вопрос пленных украинских моряков.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Эта тема (моряков — ред.) оговаривалась, она поднималась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — сказал пресс-секретарь Путина Песков, добавив, что тема реализации Россией проекту Северный поток-2 на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп в Осаке обсудили Сирию и разоружения.

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Теги:   Украинские моряки G20 Саммит G20 Владимир Путин Дональд Трамп

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