В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Трампом на G20 Вчера, 16:43 3033 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Говорили о разоружении, в частности. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите большой двадцатки в Осаке обсудили Сирию и разоружение.

Об этом сообщает РИА.

«Лидеры говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», —рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президенты «условились, что по линии соответствующих ведомств — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и министр финансов США Стивен Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе».