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В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с Трампом на G20

Вчера, 16:43
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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Говорили о разоружении, в частности.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите большой двадцатки в Осаке обсудили Сирию и разоружение.

Об этом сообщает РИА.

«Лидеры говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», —рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, президенты «условились, что по линии соответствующих ведомств — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и министр финансов США Стивен Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе».

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Теги:   Россия-США Саммит G20

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