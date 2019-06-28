В Кремле считают, что избрание Зеленского позволит возродить «нормандский формат» Вчера, 21:58 626 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / SPUTNIK REUTERS / SPUTNIK

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации «нормандского формата» урегулирования на Донбассе.

Такое заявление Песков сделал в интервью одному из российских телеканалов, сообщает Интерфакс.

«В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации «нормандского формата», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он отметил, что в связи с этим речь о встрече в «нормандском формате» заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.

«Для того чтобы собираться в „нормандском формате“, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли основания, необходимые для встречи в верхах», — пояснил представитель Кремля.