На саммите G20 закончилась встреча Трампа с Путиным Сегодня, 10:16 1868 Цей матеріал також доступний українською Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS Путин и Трамп Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке завершилась.

Об этом сообщает Белый дом на своей официальной странице в Twitter.

«Они оба согласились, что улучшение отношений было в общих интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении Белого дома.

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Трамп и Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.

Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.