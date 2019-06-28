На саммите G20 закончилась встреча Трампа с Путиным
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке завершилась.
Об этом сообщает Белый дом на своей официальной странице в Twitter.
«Они оба согласились, что улучшение отношений было в общих интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении Белого дома.
Трамп и Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.
Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.