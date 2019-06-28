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На саммите G20 закончилась встреча Трампа с Путиным

Сегодня, 10:16
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Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS

Путин и Трамп

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке завершилась.

Об этом сообщает Белый дом на своей официальной странице в Twitter.

«Они оба согласились, что улучшение отношений было в общих интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении Белого дома.

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Трамп и Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.

Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Теги:   Осака Саммит G20 Владимир Путин Дональд Трамп

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