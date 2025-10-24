Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи «коалиции желающих» в пятницу, 24 октября, заявил, что поддержка Украины работает, а российская армия почти не имеет успехов на фронте, сообщает Sky News .

Он добавил, что саммит коалиции был «очень продуктивным», и приветствует инициативу, проявленную союзниками для усиления их поддержки Украины.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин почти не добивается успехов на фронте в Украине, а сотни тысяч россиян гибнут из-за его «обманчивой агрессии».

«События на поле боя показывают, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно ее продолжать. Путину не хватает денег, войск и идей, и Россия должна остановиться там, где она есть», — отметил генсек НАТО.

Ранее Рютте заявлял, что согласен с предложением президента США Дональда Трампа о том, что война РФ против Украины должна остановиться по линии фронта.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».

«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал Трамп в Truth Social.

20 октября пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что российская позиция по остановке боевых действий на нынешней линии фронта, к чему призывает президент США, не изменилась.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.