Путину не хватает денег, войск и идей, Россия должна остановиться там, где она есть — Рютте

24 октября, 20:01
Поделиться:
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи «коалиции желающих» в пятницу, 24 октября, заявил, что поддержка Украины работает, а российская армия почти не имеет успехов на фронте, сообщает Sky News.

Он добавил, что саммит коалиции был «очень продуктивным», и приветствует инициативу, проявленную союзниками для усиления их поддержки Украины.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин почти не добивается успехов на фронте в Украине, а сотни тысяч россиян гибнут из-за его «обманчивой агрессии».

Реклама

«События на поле боя показывают, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно ее продолжать. Путину не хватает денег, войск и идей, и Россия должна остановиться там, где она есть», — отметил генсек НАТО.

Читайте также:
Трамп заявил, что «многие люди заплатят цену» за провал переговоров по завершению войны в Украине

Ранее Рютте заявлял, что согласен с предложением президента США Дональда Трампа о том, что война РФ против Украины должна остановиться по линии фронта.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он сможет закончить войну России против Украины.

Впоследствии Трамп написал в соцсети, что предложил Украине «остановить убийства».

«Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег», — написал Трамп в Truth Social.

Читайте также:
Кремль сигнализирует, что РФ не готова принять «что-то меньшее, чем капитуляция Украины» — ISW

20 октября пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что российская позиция по остановке боевых действий на нынешней линии фронта, к чему призывает президент США, не изменилась.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Владимир Путин НАТО Российская агрессия Марк Рютте Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies