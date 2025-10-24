Макрон заявил, что Франция «в ближайшие дни» поставит Украине новые самолеты Mirage

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в пятницу, 24 октября , заявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине дополнительные ракеты Aster, новые тренировочные программы и новые самолеты Mirage.

Об этом написали на странице в соцсети X Елисейского дворца.

По словам Макрона, вместе с некоторыми коллегами они «подтвердят дополнительные инициативы, но мы должны сосредоточиться на этом приоритете».

«Мы должны дальше усиливать нашу военную поддержку Украины: средства противовоздушной обороны, средства дальнего действия, беспилотники и системы противодействия беспилотникам… Мы должны поддерживать энергетическую устойчивость Украины… Должны усилить давление на Россию», — сказал президент Франции.

Президент Франции добавил, что «эффективность санкций должна иметь четкое влияние на финансирование войны Россией».

20 октября телеканал Sky News написал, что 24 октября в Лондоне состоится встреча стран «коалиции желающих», на которой будет присутствовать Владимир Зеленский.

19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.

Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.

6 февраля министр обороны Франции заявил, что в Украину прибыли первые истребители Mirage 2000. Он не уточнил количество поставленных самолетов.

10 февраля издание Forbes написало, что Франция модифицировала сверхзвуковые боевые самолеты Mirage 2000−5, отправленные в Украину, вооружив их, в частности, крылатыми ракетами SCALP-EG и бомбами Hammer.