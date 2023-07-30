Боятся повторить судьбу Гиркина. Российские военкоры подхватили риторику Кремля о «провале» украинского контрнаступления — ISW 30 июля, 13:39 Российские Z-блогеры подхватили риторику Кремля в освещении украинского контрнаступления (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Аналитики Института изучения войны заметили, что в российском информпространстве изменилась риторика по освещению событий на фронте. Провоенные российские блогеры присоединились к распространению нарративов Кремля о якобы «провале» украинского контрнаступления.

Об этом говорится в свежей сводке ISW, опубликованной 30 июля.

Аналитики отмечают, что провоенный и ультранационалистический сегмент российского информпространства как и Кремль стал продвигать нарративы о «провале» украинского контрнаступления, все больше преувеличивая потери Украины, а также все меньше акцентируя на потерях и проблемах России.

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Так некоторые известные российские военные блогеры все чаще ложно показывают украинские контрнаступательные операции как серию неудачных штурмов по всей линии соприкосновения.

В частности, 29 июля в российском информпространстве многие распространили кадры, на которых, как утверждается, один российский танк разбивает целую роту украинской бронетехники. Россияне утверждали, что это совсем свежие события, но на самом деле эти кадры были сняты еще 7 июня и на них российские артиллерийские части бьют по украинской колонне.

Россияне и раньше распространяли устаревшие видео и фото, представляя их как «доказательства» значительных потерь ВСУ в бронетехнике, и рост таких сообщений 29 июля свидетельствует о том, что российские источники намеренно продвигают старые кадры, чтобы усилить нарратив Кремля, отмечают аналитики ISW.

Российский диктатор Владимир Путин как раз недавно заявил, что украинские войска потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области, что является значительным преувеличением, отмечают аналитики.

В ISW отмечали ранее, что Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению войны, чтобы уменьшить возможности на успешное контрнаступление Украины и продвигать себя как эффективную военную силу.

Российские военные по-прежнему сообщают о локальных успехах ВСУ и некоторых проблемах российской обороны, но более широкое освещение украинского контрнаступления совпадает с кремлевской версией.

В ISW предполагают, что возможно отдельные российские военные блогеры делают это, потому что боятся наказания со стороны Кремля после ареста российского террориста Игоря Гиркина, который активно распространял критическую и негативную информацию о действиях армии РФ в Украине.

Инсайдеры в РФ недавно заявляли, что в Кремле начали поощрять своих военкоров в целом меньше освещать войну и публиковать больше позитивного контента на тему национальной гордости.

Но пока аналитики ISW не заметили уменьшения у кремлевских блогеров контента о войне, хотя в то же время они действительно начали более активно писать о том, что контрнаступление Украины является провальным.

В ISW отмечают, что арест известных критиков российских действий в Украине, таких как Гиркин, вместе с постоянными усилиями Минобороны РФ увеличить контроль над российским информпространством может побудить некоторых военных блогеров согласовывать свое освещение войны с Кремлем в большей степени, чем они это делали раньше.

Хотя остаются и те, кто продолжает жаловаться на системные проблемы российских войск в Украине.

«Способность Кремля создать более последовательный нарратив о войне в российском информпространстве остается неопределенной, и дальнейшие неудачи России или же значительные успехи Украины могут помешать усилиям Кремля в этом», — отмечают аналитики.