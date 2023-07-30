ВСУ вчера провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и продвинулись вперед — ISW 30 июля, 10:03 Уничтоженный российский танк в недавно освобожденном селе Новодаровка Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Stringer)

Украинские войска в субботу, 29 июля, провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и продвинулись вперед, говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, подтверждают, что украинские войска продвинулись вблизи северо-западной окраины Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).



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А на геолокационных снимках, опубликованных 29 июля, видно, что ВСУ продвинулись вперед вблизи северных окраин Приютного, что примерно 16 км к юго-западу от Великой Новоселки на границе между Донецкой и Запорожской областями.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжают штурм вблизи Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки к югу от Бахмута, отмечают аналитики ISW.

В то же время россияне сообщают, что якобы отбили украинские наземные атаки вблизи Ровнополя, Староморского и Урожайного на границе Донецкой и Запорожской области и заявляли о неудачных атаках ВСУ вблизи Роботино на западе Запорожской области. Один из российских военных блогеров утверждает, что украинские войска захватили лес к северо-востоку от Роботино.



Тем временем украинские чиновники официально сообщили, что ВСУ вели контрнаступательные операции вблизи границы Донецкой и Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW