Этап главного прорыва. Началась ли уже агрессивная фаза украинского контрнаступления — интервью NV 27 июля, 16:55 NV Премиум Украинский прорыв возможен либо на юг от Запорожья, либо возле Бахмута (на фото — артиллерист ВСУ ведет огонь по врагу в направлении Бахмута, Донецкая область, июль 2023) (Фото:Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Reuters)

Западные издания сообщили о начале наступательной операции ВСУ на юге и востоке. Александр Коваленко, военный обозреватель Информационного сопротивления по просьбе NV оценил, так ли это на самом деле.

ВСУ наконец начали наносить российским оккупантам главный удар своего большого контрнаступления. По крайней мере, так события, развернувшиеся на южном фронте в последние дни июля, охарактеризовали сразу несколько авторитетных западных изданий.

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«Начался главный удар украинского контрнаступления», — материал с таким заголовком появился 26 июля в американской газете The New York Times. Ссылаясь на двух чиновников Пентагона, журналисты сообщили, что ВСУ попытаются продвинуться на юг от Запорожья через возведенные оккупантами препятствия к Токмаку, а в случае успеха — к Мелитополю, то есть разорвать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

О большой наступательной операции, которая началась почти через два месяца после первых попыток пробить оборону россиян на юге, написало 27 июля и агентство Bloomberg.

В свою очередь, издание Financial Times отметило, что Украина изменила тактику и сосредоточила свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям из тяжелой артиллерии.

А британский The Economist в своем большом детальном анализе ситуации на фронте отметил: большинство украинских бригад, оснащенных западным вооружением, остаются невредимыми и незадействованными, хотя контрнаступление оказалось медленнее и труднее, чем ожидалось.

Действительно ли сейчас начался новый, более агрессивный этап украинского контрнаступления? Об этом NV поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы Информационное сопротивление. Далее его прямая речь: