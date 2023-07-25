Это очень смешно. Сторонники Гиркина после его ареста переобуваются буквально в воздухе — видео

25 июля, 20:50
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Сторонники Гиркина пытаются спасти собственные шкуры (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter)

Сторонники Гиркина пытаются спасти собственные шкуры (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter)

После ареста в РФ российского военного преступника Игоря Гиркина за критику в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина сторонники бывшего главаря террористов «ДНР» начали массово от него отрекаться.

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При этом тем из них, кто успел вляпаться в так называемый «Клуб рассерженных патриотов», пришлось переобуваться буквально в воздухе.

Одним из них оказался z-пропагандист Владимир Грубник.

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«Нет никакого „Клуба рассерженных патриотов“. Давайте вот без этой всей чуши. Есть Игорь Иванович, который собрал вокруг себя, своей личности людей. КРП — это Стрелков (псевдоним Гиркина — ред.), прежде всего. Ни Губарев, ни я, ни кто-то еще. Это Стрелков. Никакой организации как таковой нет. Структуры как таковой нет. Ничего как такового нет. Есть один Стрелков, есть его репутация, есть его значимость, его величина», — заявил теперь уже бывший соратник Гиркина.

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Почуяв запах керосина, Грубник поспешил публично заверить путинский режим, что с КРП он якобы никак не связан, и вообще, просто «проходил мимо».

«Это была его идея. Его идея, повторюсь. Его идея! Он это предлагал многим. В итоге на эту встречу пришло суммарно семь человек. Включая меня, который затесался туда случайно», — заверил он своих зрителей, вероятно, уже до смерти перепуганный перспективой попасть под жернова внутриполитических репрессий, начатых в отношении недостаточно лояльных Путину публичных личностей после провального путча главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

https://twitter.com/wartranslated/status/1683525043626680324

Еще более смешными оправдания Грубника выглядят на фоне поста вроде как «оппозиционного» к Кремлю основателя ФБК Алексея Навального, неожиданно призвавшего считать Гиркина «политическим заключенным».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Алексей Навальный Игорь Гиркин Политические репрессии Российская пропаганда Война России против Украины Игорь Стрелков

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