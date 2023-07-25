«Ситуация, предшествующая революции». Политтехнолог спрогнозировал объединение «Z-патриотов» и сторонников Навального против Путина

25 июля, 13:49
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Игорь Гиркиин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Игорь Гиркиин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Политтехнолог и публицист Аббас Галлямов в интервью Radio NV спрогнозировал объединение против российского диктатора Владимира Путина «Z-патриотов» и сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

В эфире Radio NV Галлямов высказал мнение, что российского террориста Игоря Гиркина недавно арестовали из-за того, что «нервы у Путина не выдержали» и на самом деле это не выгодно Кремлю.

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«Если вы зайдете в телеграм-канал Стрелкова, то увидите, что после его ареста пишут люди, подписываются „соратники Стрелкова“ или как-то так. Они там уже вспомнили о Конституции, о свободе слова. И обижаются: „Как же так? Человек сказал правду, ему за это экстремизм шьют“», — рассказал политтехнолог.

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Он констатировал, что происходит сближение «„патриотов“ со сторонниками [оппозиционера Алексея] Навального, условно говоря, с либералами».

«И скоро, если так пойд

ет и дальше, если эти репрессии в отношении этого лагеря будут продолжаться, это будет единый фронт. Именно создание такого единого фронта, состоящего из ранее не взаимодействовавших друг с другом [сторон], из бывших политических противников, как раз предшествует революциям. В 1917 году революция случилась именно потому, что в какой-то момент против империи выступили как представители антивоенного лагеря, большевики, так и представители того лагеря, которые изначально поддержали Первую мировую войну, либералы, кадеты», — сказал Галлямов.

По словам политтехнолога, это не означает, что сторонники Навального и «Z-патриоты» создадут какой-то общий штаб, однако и те, и другие будут бить режим «каждый со своей стороны».

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«Они вместе начинают кричать, что в стране нет свободы слова. И, соответственно, возникает такое ощущение, что вся страна требует свободы слова. И недовольна ее отсутствием. Все будут требовать честных выборов, все будут требовать демократии. Соответственно, в стране у людей, еще важно — у бюрократии правящей, еще важнее — у военных, у всех силовиков будет крепнуть ощущение, что против Путина вообще все — и слева, и справа, и сверху, и снизу. И патриоты, и либералы — все объединились против Путина. Вот это ощущение и создает революционную ситуацию», - объяснил он.

21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Гиркина на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

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Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Алексей Навальный Игорь Гиркин Революция радио NV

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