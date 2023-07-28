Россия преувеличивает свои успехи на востоке Украины, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления ВСУ на других участках фронта — ISW
Уничтоженная военная техника РФ в Украине (Фото:81 отдельная аэромобильная бригада/Facebook)
Армия РФ продолжает наступать на некоторых направлениях Луганщины и Донетчины, однако Минобороны страны-агрессора может преувеличивать свои успехи, чтобы отвлечь внимание от продвижения контрнаступления ВСУ на других участках фронта.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
В Луганской области Россия все еще стремится выйти на административные границы и продвинуться на восток Харьковской и север Донецкой области.
По данным аналитиков, в четверг, 27 июля российские войска продолжали наступательные операции к западу от Сватово на Луганщине. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи населенного пункта Надежда и к югу от поселка Новоселовское.
Минобороны России заявило, якобы оккупантам удалось захватить «неопределенные выгодные позиции» западнее Куземовки, находящейся на северо-западе от Сватово. В оборонном ведомстве оккупантов также утверждали, якобы части российской Центральной группировки войск продвинулись по фронту на 12 км и проникли на 3 км вглубь украинских оборонительных рубежей вблизи Сергеевки, которая находится на юго-западе от Сватово.
Один из российских военкоров утверждал, что армия РФ продолжает продвигаться на запад от Сватово до реки Оскол со скоростью 1 км в день. ISW не может подтвердить эту информацию.
Также ISW не наблюдал визуального подтверждения заявлений России о значительном продвижении на юго-запад от Сватово. Поэтому аналитики предполагают, что МО РФ, возможно, преувеличивает заявления о продвижении, чтобы отвлечь внимание от украинского контрнаступления на других участках фронта.
Кроме того, войска РФ продолжали наступательные операции к западу от Кременной. Генштаб ВСУ сообщил, что атаки к югу от села Диброва были безуспешными. По данным российских источников, армия РФ продолжала бои в районе Серебрянского леса на юго-западе от Кременной, где якобы «прорвала украинскую оборону» в неопределенной части лесного массива.
При этом МО РФ заявило, что 27 июля украинские войска совершили неудачную атаку к западу от Кременной.
В Донецкой области Россия так же преследует цель захватить весь регион.
27 июля украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута, где достигли незначительного продвижения. Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись на север от Клещеевки, которая расположена на юго-западе от Бахмута.
Генштаб сообщил, что ВСУ продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута. Некоторые российские военкоры утверждали, что украинские войска сохраняют присутствие в южной части Клещеевки и продолжают попытки освободить населенный пункт.
В ISW заявили, что на геолокационных кадрах видно, что украинские войска достигли значительных тактических успехов к югу от Клещеевки и сохраняют присутствие в юго-западной части населенного пункта.
Сообщается, что 27 июля российские войска пытались осуществить контратаку вокруг Бахмута, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
Генштаб сообщил, что украинским войскам удалось отбить российские атаки на севере от Хромового, к северу и югу от Клещеевки и к востоку от Дружбы.
Российские источники утверждали, что российские войска также контратаковали вблизи Орехово-Васильевки и Курдюмовки.
27 июля российские войска продолжали атаковать на направлении Авдеевка-Донецк, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.
Российский военкор заявил, что подразделения интернациональной бригады Пятнашка так называемой «ДНР» теперь могут полностью перекрыть украинские наземные линии снабжения в районе Авдеевки. Однако ISW отмечает, что еще зимой и весной российские военные постоянно заявляли, что «контролируют огонь» над украинскими наземными линиями снабжения вокруг Бахмута.
Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно движутся вперед.
В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.
По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.
Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Продолжаются бои.
С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.