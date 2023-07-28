Россия преувеличивает свои успехи на востоке Украины, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления ВСУ на других участках фронта — ISW 28 июля, 07:51 Уничтоженная военная техника РФ в Украине (Фото:81 отдельная аэромобильная бригада/Facebook)

Армия РФ продолжает наступать на некоторых направлениях Луганщины и Донетчины, однако Минобороны страны-агрессора может преувеличивать свои успехи, чтобы отвлечь внимание от продвижения контрнаступления ВСУ на других участках фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В Луганской области Россия все еще стремится выйти на административные границы и продвинуться на восток Харьковской и север Донецкой области.

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По данным аналитиков, в четверг, 27 июля российские войска продолжали наступательные операции к западу от Сватово на Луганщине. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи населенного пункта Надежда и к югу от поселка Новоселовское.

Минобороны России заявило, якобы оккупантам удалось захватить «неопределенные выгодные позиции» западнее Куземовки, находящейся на северо-западе от Сватово. В оборонном ведомстве оккупантов также утверждали, якобы части российской Центральной группировки войск продвинулись по фронту на 12 км и проникли на 3 км вглубь украинских оборонительных рубежей вблизи Сергеевки, которая находится на юго-западе от Сватово.

Один из российских военкоров утверждал, что армия РФ продолжает продвигаться на запад от Сватово до реки Оскол со скоростью 1 км в день. ISW не может подтвердить эту информацию.

Также ISW не наблюдал визуального подтверждения заявлений России о значительном продвижении на юго-запад от Сватово. Поэтому аналитики предполагают, что МО РФ, возможно, преувеличивает заявления о продвижении, чтобы отвлечь внимание от украинского контрнаступления на других участках фронта.

Кроме того, войска РФ продолжали наступательные операции к западу от Кременной. Генштаб ВСУ сообщил, что атаки к югу от села Диброва были безуспешными. По данным российских источников, армия РФ продолжала бои в районе Серебрянского леса на юго-западе от Кременной, где якобы «прорвала украинскую оборону» в неопределенной части лесного массива.

При этом МО РФ заявило, что 27 июля украинские войска совершили неудачную атаку к западу от Кременной.

Фото: ISW

В Донецкой области Россия так же преследует цель захватить весь регион.

27 июля украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута, где достигли незначительного продвижения. Геолокационные кадры, опубликованные 26 июля, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись на север от Клещеевки, которая расположена на юго-западе от Бахмута.

Генштаб сообщил, что ВСУ продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута. Некоторые российские военкоры утверждали, что украинские войска сохраняют присутствие в южной части Клещеевки и продолжают попытки освободить населенный пункт.

В ISW заявили, что на геолокационных кадрах видно, что украинские войска достигли значительных тактических успехов к югу от Клещеевки и сохраняют присутствие в юго-западной части населенного пункта.

Сообщается, что 27 июля российские войска пытались осуществить контратаку вокруг Бахмута, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Фото: ISW

Генштаб сообщил, что украинским войскам удалось отбить российские атаки на севере от Хромового, к северу и югу от Клещеевки и к востоку от Дружбы.

Российские источники утверждали, что российские войска также контратаковали вблизи Орехово-Васильевки и Курдюмовки.

27 июля российские войска продолжали атаковать на направлении Авдеевка-Донецк, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Российский военкор заявил, что подразделения интернациональной бригады Пятнашка так называемой «ДНР» теперь могут полностью перекрыть украинские наземные линии снабжения в районе Авдеевки. Однако ISW отмечает, что еще зимой и весной российские военные постоянно заявляли, что «контролируют огонь» над украинскими наземными линиями снабжения вокруг Бахмута.

Фото: ISW

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно движутся вперед.

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Продолжаются бои.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.