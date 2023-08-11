РФ развернула информационную кампанию, чтобы помешать Швеции вступить в НАТО — Агентство в составе шведского Минобороны 11 августа, 14:13 Иракские демонстранты держат Коран во время акции протеста против сожжения Корана в Стокгольме (Фото:REUTERS/Khalid Al-Mousily)

Кремль развернул в Швеции кампанию в социальных сетях и других местах, чтобы дискредитировать страну и подорвать ее стремление вступить в НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на Агентство психологической защиты в составе Минобороны Швеции.

Агентство прямо обвиняет Россию в том, что она использует в своих целях акции, в ходе которых сжигали Коран. По словам исполнительного директора агентства Микаэла Тофвессона, Россия для распространения информации о таких акциях вышла на «уровень, какого мы никогда не видели раньше». Вступление Швеции в НАТО отложили из-за возражений Турции.

В статье сказано, что некоторые исследователи считают, что РФ может быть причастна непосредственно к организации подобных протестов.

Например, одну из первых акций по сжиганию Корана устроил датский политик Расмус Палудан. Разрешение на проведение протеста стоило 320 крон (около 30 долларов), их заплатил шведский журналист Чанг Фрик, который ранее работал в российских СМИ.

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Еще один протестующий — Салван Момика, провел серию небольших демонстраций со сжиганием Корана, дважды спровоцировав демонстрации в Ираке, одна из которых привела к нападению на посольство Швеции в Багдаде.

Сначала Момика согласился ответить на вопросы журналистов о его мотивах по электронной почте, однако он перестал отвечать, когда его спросили о связях с Россией.

Издание пишет, что в последние годы другие страны, в том числе Франция, создавшая аналогичное агентство, пытаются противостоять операциям иностранного влияния, но Швеция оказалась на переднем крае борьбы за безопасность страны, ее социальную сплоченность и даже демократические основы.

Вторжение России в Украину и последовавшее за этим решение Швеции добиваться членства в НАТО поставили страну под прицел России.

20 июля сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада и подожгли его в знак протеста против ожидаемого сожжения Корана в Стокгольме.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани приказал выслать шведского посла из страны и отозвать временного поверенного в делах Ирака из Швеции из-за сожжения копии Корана в Стокгольме.



Вступление Швеции в НАТО — что известно

Венгрия была одной из двух стран, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. 4 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет затягивать рассмотрение заявки Швеции, если только Турция изменит свою позицию в этом вопросе.

Перед саммитом в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Позже, когда позиция Турции изменилась, глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».

13 июля представитель партии Фидес Жолт Немет заявил, что Венгрия может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО не раньше осени этого года.