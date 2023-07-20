Ирак высылает посла Швеции из-за сожжения Корана — премьер-министр 20 июля, 16:02 Ирак высылает посла Швеции из-за сожжения Корана — премьер-министр (Фото:REUTERS/Ахмед Саад)

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани приказал выслать шведского посла из страны и отозвать временного поверенного в делах Ирака из Швеции из-за сожжения копии Корана в Стокгольме.

Об этом сообщает агентство AP News.

Такое решение было принято через несколько часов после того, как протестующие, возмущенные демонстративным сожжением копии Корана, ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.

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Посольство Швеции объявило о закрытии для посетителей.

Премьер-министр Ирака заявил, что власти страны также привлекут поджигателей к ответственности, кроме того начато расследование в отношении «нерадивых сотрудников службы безопасности».

В четверг, 20 июля, сотни демонстрантов ворвались на территорию посольства Швеции в столице Ирака Багдаде и подожгли его.

Это произошло в ответ на то, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение демонстрации, организаторы которой, как сообщается, планируют очередное сожжение священной для мусульман книги — Корана.

Заявку на сожжение Корана и флага Ирака перед посольством Ирака подали два человека. Один из них несколько недель назад уже сжигал Коран, вызвав множество протестов со стороны мусульманских стран.

28 июня неизвестный мужчина порвал и сжег Коран возле центральной мечети Стокгольма. Позже полиция обвинила его в агитации против этнической или национальной группы.

Это не первый случай сожжения Корана в Швеции. Аналогичный инцидент произошел в январе этого года. Это привело к протестам мусульманского сообщества, призывам к бойкоту шведских товаров и торможению одобрения заявки на вступление Швеции в НАТО.