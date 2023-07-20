В Багдаде демонстранты подожгли посольство Швеции
Демонстранты атакуют посольство Швеции (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)
В четверг, 20 июля, сотни демонстрантов ворвались на территорию посольства Швеции в столице Ирака Багдаде и подожгли его.
Об этом сообщает Reuters.
Источник сообщил, что никто из сотрудников ведомства не пострадал.
Представитель Министерства иностранных дел Швеции отказался от комментариев.
Это произошло в ответ на то, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение демонстрации, организаторы которой, как сообщается, планируют очередное сожжение священной для мусульман книги — Корана.
Заявку на сожжение Корана и флага Ирака перед посольством Ирака подали два человека. Один из них несколько недель назад уже сжигал Коран, вызвав множество протестов со стороны мусульманских стран.