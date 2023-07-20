В Багдаде демонстранты подожгли посольство Швеции 20 июля, 07:20 Демонстранты атакуют посольство Швеции (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)

В четверг, 20 июля, сотни демонстрантов ворвались на территорию посольства Швеции в столице Ирака Багдаде и подожгли его.

Об этом сообщает Reuters.

Источник сообщил, что никто из сотрудников ведомства не пострадал.



Представитель Министерства иностранных дел Швеции отказался от комментариев.

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Это произошло в ответ на то, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение демонстрации, организаторы которой, как сообщается, планируют очередное сожжение священной для мусульман книги — Корана.

Заявку на сожжение Корана и флага Ирака перед посольством Ирака подали два человека. Один из них несколько недель назад уже сжигал Коран, вызвав множество протестов со стороны мусульманских стран.