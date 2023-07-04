Венгрия пообещала не затягивать ратификацию членства Швеции в НАТО, но есть условие 4 июля, 18:00 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Фото:Петер Сийярто/Facebook)

Венгрия не будет затягивать ратификацию вступления Швеции в НАТО, если Турция изменит свою позицию в этом вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Глава венгерского МИД провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Одной из тем обсуждений стала ратификация членства Швеции в НАТО.

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«Если произойдет сдвиг (в позиции Турции — ред.), то, конечно, мы сдержим обещание, что Венгрия не будет сдерживать ни одну страну в плане (членства в НАТО — ред.)», — заявил Сийярто по итогам переговоров.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прежде чем одобрить заявку Швеции в НАТО политические отношения между Будапештом и Стокгольмом «должны улучшиться».