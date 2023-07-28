«Могут произойти серьезные вещи». Премьер Швеции выразил «чрезвычайную обеспокоенность» из-за сожжения Корана 28 июля, 07:09 Ульф Кристерссон (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон «чрезвычайно обеспокоен» потенциальными последствиями, если в стране будут продолжаться демонстрации с сожжением Корана.

Об этом пишет Reuters.



На следующую неделю анонсирован ряд протестов, которые могут привести к сожжению Корана. По словам политика, полиция должна решить, разрешить ли протесты.

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«Если они будут одобрены, у нас есть несколько дней с очевидным риском того, что могут произойти серьезные вещи», — сказал Кристерссон, не уточняя, что конкретно он имеет в виду.

Премьер Швеции сообщил, что правительство поручит 15 агентствам усилить защиту от терроризма.

Как сообщалось, утром 20 июля сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада и подожгли его в знак протеста против ожидаемого сожжения Корана в Стокгольме. После этого власти Ирака приказали послу Швеции покинуть страну.

В четверг, 20 июля, сотни демонстрантов ворвались на территорию посольства Швеции в столице Ирака Багдаде и подожгли его.

Это произошло в ответ на то, что полиция Стокгольма дала разрешение на проведение демонстрации, организаторы которой, как сообщается, планируют очередное сожжение священной для мусульман книги — Корана.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани приказал выслать шведского посла из страны и отозвать временного поверенного в делах Ирака из Швеции из-за сожжения копии Корана в Стокгольме.