Россия понимает, что может до конца года потерять оккупированную территорию Донецкой области — главред Острова 20 октября, 18:00 Помещение в «администрации» в Донецке после обстрела, 16 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Радио НВ заявил, что Россия понимает, что может потерять Донецкую область до конца года.

«Я думаю, что людей специально приучают не привыкать к России, потому что им много обещают, но российских денег они пока не видят, российских социальных выплат тоже не видят. И даже России выгоднее, чтобы там говорили о „Донецкой народной республике“, чтобы это не накладывало лишний негатив на Российскую Федерацию. Вроде бы территории присоединены, но до 1 января 2026 года переходный период», — сказал Гармаш Радио НВ.

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Он объяснил это тем, что Россия «понимает, что может еще до конца этого года потерять эту территорию, поэтому такая двойная политика».

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман в Донецкой области от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.

Позже Сергей Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

