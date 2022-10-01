Украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана. Многотысячная группировка РФ окружена — ВСУ

1 октября, 11:46
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Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Украинские военные освободили населенные пункты вблизи Лимана Донецкой области, а именно: Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки. Там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона в субботу, 1 октября.

По его словам, российская группировка в районе Лимана окружена. В нее входили около 5000 оккупантов.

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«Однако активные боевые действия отминусовали их личный состав. А также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. Это еще требует анализа», — сказал Череватый.

Он подтвердил, что россияне до сих пор пытаются прорваться, но попытки «не очень удачные». Как рассказал спикер восточной группировки ВСУ, некоторые из них сдаются в плен, есть много убитых и раненых, но окончательные итоги Генштаб подведет после завершения операции.

«Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса. Это возможность пойти дальше на Кременную и на Северодонецк. Это еще важно психологически», — добавил Череватый.

Google Maps
Фото: Google Maps

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

Утром в пятницу появилась информация, что защитники Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана. Позже было опубликовано видео с украинскими десантниками в пгт Дробышево в 9 км от Лимана.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 сентября, заявил, что защитники Украины имеют существенные успехи на востоке, в частности, в Лимане Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=u_A8Pahq0GY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины Лиман

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